Италия

Испанец рассказал о своей игре в этом сезоне

Полузащитник Лацио Луис Альберто поделился своим мнением о выступлении команды в этом сезоне и рассказал о своей новой роли.

"Мы проводим очень хороший отрезок. Хотим продолжать в этом же духе и оставаться ближе к вершине таблицы. Слишком рано говорить о скудетто, нужно идти к этому шаг за шагом. Разговоры о титуле могут лишь отвлечь нас.

Симоне Индзаги предоставил мне больше свободы и пространства в этом сезоне. Он хочет, чтобы я играл более важную роль, у меня хорошо выходит в этом сезоне, как и у всей команды. Лишь в этом сезоне мне удается показывать самый высокий уровень. Чувствую себя хорошо и ощущаю большую ответственность.

Надеюсь, что смогу продолжать в этом же духе. Хотел бы отправиться на Евро вместе с Испанией, но это зависит не от меня", – приводит слова Альберто портал Football Italia.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 21 поединок в футболке "орлов", забив 4 гола и совершив 13 ассистов.

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