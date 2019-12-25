Италия

Полузащитник Лацио Луис Альберто считает, что "орлы" еще не готовы к борьбе за "скудетто".

Несмотря на две победы над Ювентусом в чемпионате и Суперкубке Италии, один из лидеров Лацио Луис Альберто полагает, что "орлы" лишь находятся на пути к борьбе за чемпионство.

"Сможет ли Лацио выиграть "скудетто" уже в нынешнем сезоне? Это нереально, – цитирует испанца сайт Джанлуки Ди Марцио. – Да, конечно, время от времени мы об этом думаем, и мы будем бороться, но лишь закрепив менталитет победителя и сделав выводы из предыдущих ошибок, мы станем реальными претендентами. Пока мы только в пути, но движемся в правильном направлении".

На зимний перерыв Лацио ушел на 3-м месте в Серии А, уступая Интеру и Ювентусу 6 очков и сыграв на один матч меньше.

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