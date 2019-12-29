Италия

Шведский вингер не планирует менять клуб в январе.

Полузащитник Пармы Деян Кулусевски прокомментировал интерес к нему со стороны клубов и рассказал, когда примет решение о своем будущем.

"Если думать о будущем, то можно забыть о настоящем. Поэтому в данный момент я думаю лишь о том, как совершенствоваться каждый день. Не знаю, что произойдет в будущем.

Я сосредоточен на развитии. Приму решение в конце сезона", – приводит слова Кулусевски портал Football Italia.

Кулусевски присоединился к Парме прошлым летом на правах аренды из Аталанты. В текущем сезоне 19-летний игрок провел 19 поединков в футболке "крестоносцев", отличившись четырьмя голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Кулусевски стал лучшим игроком декабря в Серии А.

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