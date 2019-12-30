Италия

"Россонери" хотят приобрести молодого центрбека.

Защитник Сент-Этьена Уэсли Фофана попал в сферу интересов Милана, сообщает RMC Sport.

Итальянский клуб планирует укрепить линию защиты в зимнее трансферное окно и попытается подписать молодого центрбека. Стоимость француза оценивается в сумму около 5 млн евро.

Фофана является воспитанником Сент-Этьена, дебютировав в первой команде в мае 2019-го. В текущем сезоне 19-летний игрок провел 11 поединков в футболке "зеленых", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Милан хочет подписать полузащитника Сельты Станислава Лоботку.

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