Италия

Футболисты восстановились после травм.

Полузащитник Никола Барелла и нападающий Алексис Санчес вернулись к тренировкам Интера в общей группе, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

На тренировке миланского клуба в воскресенье футболисты вместе с партнерами по команде участвовали в подготовке к матчу с Наполи. По индивидуальной программе продолжал занимать полузащитник Квадво Асамоа.

В текущем сезоне Барелла отыграл 17 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись двумя голами и тремя ассистами, а в активе Санчеса имеется 4 матча, в которых он забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Матч Наполи – Интер в 18-м туре Серии А состоится в Неаполе 6 января.

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