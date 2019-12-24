Италия

Немецкий полузащитник может вскоре переехать в Италию.

Как сообщает Sky Italia, руководство Интера может в зимнее трансферное окно сделать предложение Боруссии Д относительно покупки полузащитника Юлиана Вайгля.

По данным источника, тренерский штаб дортмундцев готов отпустить футболиста, вопрос заключается в предложенной сумме за игрока. В текущем сезоне Бундеслиги хавбек провел 13 поединков, в которых сумел забить один гол.

Тем не менее, отмечается, что Вайгль — это лишь запасной вариант для Интера. Основной целью "нерадзурри" остается хавбек Барселоны Артуро Видаль.

К слову, сам чилийский футболист уже подтвердил, что планирует сменить клубную прописку в январе.