Италия

Нападающий Брешии Марио Балотелли в ДТП не пострадал.

В социальных сетях появилась информация о том, что Марио Балотелли попал в страшную аварию, причем в качестве "подтверждения" публиковались фото полуразрушенного Ferrari.

На самом деле все оказалось не так страшно. Марио со своим другом (за рулем был друг) возвращался домой около 6 утра, и в нескольких метрах от дома форварда Брешии автомобиль (не Ferrari, а Fiat 500 Abarth) зацепил колесами тротуар и слегка повредился. Футболист дошел до дома пешком, а друг вызвал эвакуатор.

Что касается разбитого Ferrari, то это, как сообщает Corriere dello Sport, были фото с аварии, произошедшей два дня назад, причем в то время Балотелли находился на базе Брешии и готовился к матчу 18-го тура Серии А против Лацио, который состоится 5 января.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.