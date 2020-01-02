Италия

Нынешний год может стать знаковым для практически 35-летнего форварда Ювентуса.

Криштиану Роналду уже более десяти лет переписывает историю футбола, и этот год вряд ли станет исключением. Португалец постарается помочь Ювентусу выиграть Лигу чемпионов и Серию А, а национальной сборной – Евро-2020. Попутно он может достичь и индивидуальных успехов.

Наибольшее количество побед в Лиге чемпионов

В 2018 году Криштиану с Реалом завоевал свою пятую Лигу чемпионов. В случае победы Ювентуса в этом сезоне у португальца будет шесть таких триумфов – столько же, сколько и у нынешнего обладателя рекорда, экс-форварда Реала Франсиско Хенто. Испанец выигрывал свои трофеи в период с 1956 по 1966 год.

Первый игрок, ставший лучшим бомбардиром в Англии, Испании и Италии

Еще одно из заданий "со звездочкой". Криштиану сейчас занимает четвертое место в бомбардирской гонке с 10 голами, и если догнать Жоау Педру (11) и Ромелу Лукаку (12) не представляется чем-то сверхъестественным, то вот обойти Чиро Иммобиле с его 17 голами будет очень сложно. И дело не только в семи голах разницы самих по себе – можно не сомневаться, что у Роналду будет еще и меньше матчей, поскольку он наверняка будет получать отдых в чемпионате перед важными схватками в Лиге чемпионов.

Лучший бомбардир финальных турниров чемпионата Европы

На четырех континентальных первенствах Криштиану забил девять голов за Португалию, повторив рекорд Мишеля Платини. Еще одно взятие ворот – и CR7 будет единоличным обладателем рекорда. Сделать это будет нелегко, ведь в группе у португальцев уже есть немцы и французы, но разве "нелегко" значит "невозможно"?

Лучший бомбардир в истории сборных

В футболке Португалии Криштиану забил 99 голов. До иранца Али Даеи (109 мячей) осталось всего ничего (по меркам Криштиану, естественно), и вполне возможно, что Роналду побьет его еще в 2020 году.



По материалам Goal