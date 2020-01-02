Италия

Форвард Златан Ибрагимович официально стал игроком "россонери".

"Россонери" представили Златана Ибрагимовича в качестве новичка команды.

Напомним, что швед подписал соглашение с Милан на правах свободного агента, которое действует до июня 2020 года. В случае, если стороны останутся довольными совместным сотрудничеством, то сделка может быть пролонгирована еще на один год.

По слухам, Златан заработает 3,5 миллиона евро за полгода. Football.ua проанализировал, насколько полезным для Милана будет приход.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович выбрал себе номер в Милане.

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