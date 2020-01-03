Италия

Шведский хавбек стал игроком Ювентуса, но присоединится к новому клубу в конце сезона.

Полузащитник Деян Кулусевски перешел в туринский Ювентус из Аталанты, подписав контракт до 30 июня 2024 года.

К стану "старой синьоры" 19-летний швед присоединится следующим летом, а остаток сезона проведет в Парме на правах аренды.

"Я очень счастлив, ведь 2020 год не мог начаться еще лучше. Это важный день для меня, моих друзей, моей семьи и всех, кто работал со мной".

"Ювентус — один из самых больших клубов в мире. Когда все начинают играть в футбол, они мечтают выступать за Юве, поэтому когда появилась возможность присоединиться к этой команде, я не думал дважды".

"Сарри проделал фантастическую работу как в Наполи, так и в Челси. Я изучил его стиль игры, и мне он очень нравится. Быстрая игра, максимум два касания, и все помогают друг другу".

"Я хочу прогрессировать, и думаю, что Сарри поможет мне это сделать в Ювентусе", — сказал Кулусевский официальному сайту туринского клуба.

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