Италия

Деян Кулусевски подписал контракт с Ювентусом и будет выступать в аренде за Парму.

Вингер сборной Швеции Деян Кулусевски подписал контракт с Ювентусом до 30 июня 2024 года — сообщил официальный сайт чемпиона Италии.

Ювентус заплатил Аталанте 35 миллионов за 19-летнего шведа. Эта сумма может увеличиться еще на 9 миллионов в качестве различных бонусов.

До конца сезона-2019/20 Кулусевски будет выступать в аренде за Парму, где он играл также на правах аренды из Аталанты.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.