Италия

17-летний итальянец может усилить молодежную команду туринского клуба.

Правый защитник Новары, которая выступает в Серии С, Томмазо Барбьери попал в сферу интересов туринского Ювентуса. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По информации источника, руководство "старой синьоры" готово осуществить трансфер 17-летнего итальянца уже этой зимой.

Барбьери рассматривается Ювентусом как футболист на перспективу, поэтому подписываться он будет не для основного состава, а для команды U-23.

В текущем сезоне Томмазо Барбьери провел десять поединков за Новару, в которых он забил один гол.

Напомним, ранее туринский Ювентус подписал 19-летнего полузащитника Деяна Кулусевски.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.