Италия

Новичок Милана поделился ожиданиями от выступлений за Милан, рассказал о прошлом, а также прокомментировал последний топ-трансфер Серии А.

Златан Ибрагимович был официально представлен, как игрок Милана, и провел пресс-конференцию, на которой отвечал на множество различных вопросов. Кроме того, он встретился с фанатами клуба.

"Я чувствую их (болельщиков, прим.) ожидания от моего трансфера, у меня хорошие отношения с фанатами", — начал Ибра. — "50% того, что мы делаем, принадлежит именно болельщикам. Намного легче играть, когда фанаты поддерживают тебя. Я готов играть и надеюсь делать это прямо сейчас".

Предложение от Милана, как рассказал Златан, появилось очень быстро. Но кроме "россонери" было много других вариантов

"После моей последней игры в Лос-Анджелесе, мне позвонил Паоло Мальдини. Мы говорили о том, как я себя чувствую, а также о некоторых других вещах".

"В 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28 лет. Я искал вызов, что-то такое, что повысило бы мне адреналин, чтобы получить максимальную отдачу от себя. Я много разговаривал с Бобаном, потом прошел месяц, а после матча с Аталантой было много звонков".

Несмотря на большое количество предложений, Ибрагимович не считает, что было трудно согласиться на переход именно в Милан.

"Нет, это не было трудным решением. В 2012 году я ушел из клуба без своего благословения, но тогда ситуация была именно такой, и я ничего не мог с этим поделать. Но ранее Милан вернул мне счастье и радость от игры в футбол, когда купил меня у Барселоны. Я пришел сюда, чтобы улучшить нынешнее положение вещей".

Поделился Ибра и мнением о нынешней команде Милана.

"Я видел их только "снаружи". Но я вижу, что у этой команды есть качество. Результаты не были "вау", но сезон — это марафон, а не спринт. Милан — это всегда Милан, история не меняется. Команда, возможно, не такая, как прежде, но после периода правления Берлускони многое произошло".

"Я бы хотел, чтобы Бобан и Мальдини были на поле, но то, что там буду я — тоже неплохо. Конечно, футболист не может быть всегда одинаковым, физическое состояние и уровень опыта меняются, но уверенность в себе не меняется".

"Я буду собой, мои товарищи по команде знают, что я из себя представляю. Работая, нужно страдать, но не всем нравится это делать. Я не из таких, я всегда много работаю".

Именно работа помогла Ибрагимовичу вернуться после тяжелой травмы.

"До травмы, которую я получил в Манчестер Юнайтед, я думал о многом. Многие говорили, что я не смогу вернуться на прошлый уровень. Я много работал и, пока я могу работать, я могу играть. Да, я не смогу показывать то же самое, что и 10 лет назад, но я знаю, что могу сделать. Вместо быстрых рывков и забегов на дальние дистанции, я могу бить по воротам с 40 метров! Я знаю, что давление на Милан очень велико".

"Пока я хочу играть и делать разницу. Если за полгода я смогу показать, что могу быть полезен, то продолжу здесь. Я начинаю с нуля. Не хочу играть только из-за того, что я – Ибрагимович. Прошлый опыт нужно забыть. Я должен показать себя – в первую очередь, это важно для меня самого".

Также Ибрагимович прокомментировал недавний переход в Ювентус своего соотечественника Деяна Кулусевски и то, что в Турине выступает Криштиану Роналду.

"Здорово, что Криштиану сейчас в Италии. Увидим, что случится. Что касается Деяна, то я не могу сказать, что видел много его матчей из-за разницы во времени. Но совершенно точно, он хороший футболист. Вскоре после того, как он переберется в великий клуб, он поймет, что нужно делать для того, чтобы остаться на высшем уровне".

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