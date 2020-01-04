Защитник может покинуть Ювентус уже в январе.
МЕРИХ ДЕМИРАЛ, ФОТО GETTY IMAGES
04 января 2020, 01:09
Лестер и Боруссия Д вступили в активную фазу переговоров по Мериху Демиралу, сообщает Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, Лестер готов заплатить за защитника порядка 30 миллионов евро. Боруссия Д, в свою очередь, сделала предложение в размере 40 миллионов.
Мерих Демирал в этом сезоне отыграл всего лишь пять поединков в футболке туринцев, отдав голевую передачу.
Напомним, что Лестер также заинтересован в другом защитнике Ювентуса — Даниэле Ругани.