Италия

Бразилец присоединился к новому клубу.

Нападающий Удинезе Филипе Визеу перешел в Атлетико Паранаэнсе, сообщает официальный твиттер итальянского клуба.

Форвард присоединился к бразильскому клубу на правах аренды до конца 2020 года.

Визеу перешел в Удинезе в июне 2018-го из Фламенго за 5 млн евро. В минувшем году 22-летний игрок выступал на правах аренды в Гремио, где отыграл 13 матчей и забил один гол.

Действующий контракт Визеу с Удинезе рассчитан до июня 2023 года.

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