Италия

Хавбек Милана получил повреждение подколенного сухожилия.

Полузащитник Милана Лукас Билья не поможет своей команде в матче против Сампдории, который пройдет 18-го тура итальянской Серии А.

Как сообщает MilanNews.it, 33-летний аргентинец получил травму подколенного сухожилия и пройдет медицинское обследование на следующей неделе.

В текущем сезоне Билья провел за Милан семь матчей в чемпионате Италии, в которых отметился одной результативной передачей.

Матч Милан — Сампдория состоится в понедельник, шестого января, в 16:00 по киевскому времени.

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