Италия

Защитник Милана может вернуться в бергамский клуб.

Защитник Милана Маттиа Кальдара попал в сферу интересов Аталанты. Об этом сообщает известный журналист Николо Шира.

По информации источника, руководство бергамасков планирует усилить линию обороны, учитывая вероятный уход Симона Кьяера из-за недостаточного количества игрового времени.

Напомним, что Кальдара является воспитанником Аталанты. В 2017 году он покинул стан клуба из Бергамо и перешел в Ювентус, а после стал игроком Милана.

В текущем сезоне Маттиа Кальдара не сыграл за "россонери" ни одного матча из-за травм.

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