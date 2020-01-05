Италия

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Лацио в 18-м туре Серии А вырвал победу над Брешией (2:1) благодаря голу Чиро Иммобиле в дополнительное время второго тайма.

Больше половины встречи римский клуб играл в большинстве и в конечном итоге смог добыть очередные три очка, продлив свою победную серию в первенстве Италии до девяти матчей подряд.

Брешия – Лацио 1:2

Голы: Балотели, 18 – Иммобиле, 42 (с пенальти), 90+1

Брешия: Йоронен – Сабелли, Кистана, Чансельор, Матею – Бисоли, Тонали (Семприни, 81), Ромуло – Шпалек (Вивиани, 46) – Торрегросса (Мангравити, 42), Балотелли.

Лацио: Стракоша – Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Хони, 59) – Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло (Катальди, 59), Корреа, Лулич (Андре Андерсон, 77) – Кайседо, Иммобиле.

Предупреждения: Кистана, Тонали, Балотелли, Бисоли, Чансельор – Раду, Пароло, Хони, Катальди.

Удаление: Кистана, 39.