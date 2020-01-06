Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок восемнадцатого тура итальянской Серии А между туринским Ювентусом и Кальяри.

Действующий чемпион завершил 2019-й год поражением в матче за Суперкубок Италии против римского Лацио (1:3). А вот как сыграет туринский Ювентус в очередном туре Серии А — большой вопрос. Маурицио Сарри намекнул на пресс-конференции, что у отдельных игроков есть проблемы со спортивной мотивацией. Возможно, именно по этой причине место под парой форвардов Дибала – Роналду в матче против Кальяри займет Аарон Рэмси, а справа в защите сыграет колумбиец Хуан Куадрадо.

Ювентус: Щесны — Кудрадо, Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро — Рабьо, Пьянич, Матюиди — Рэмси — Дибала, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Де Шильо, де Лигт, Данило, Ругани, Джан, Дуглас Коста, Пьяца, Игуаин, Бернардески.

Кальяри: Ольсен — Каччаторе, Валукиевич, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини, Рог — Наингголан — Педро, Симеоне.

Запасные: Рафаэль, Чиоччи, Ликояннис, Маттьелло, Карбони, Ионицэ, Кастро, Фараго, Олива, Бирса, Дейола, Черри.

Матч Ювентус — Кальяри начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.