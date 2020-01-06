Италия

Хозяева смогли отыграться в компенсированное время.

Болонья принимала на своем поле Фиорентину в рамках 18-го тура Серии А. Гости смогли открыть счет в середине первого тайма усилиями Бенасси.

Казалось, что "фиалки" наберут важные три балла, но Орсолини восстановил паритет в компенсированное время. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Болонья — Фиорентина 1:1

Голы: Орсолини, 90+4 — Бенасси, 27

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Денсвил (Сков Ольсен, 76) — Медель (Сванберг, 83), Поли (Сантандер, 58) — Орсолини, Сориано, Сансоне — Паласио

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Пулгар, Бенасси, Кастровилли (Чеккерини, 90), Дальберт (Венути, 82) — Кьеза, Влахович (Боатенг, 67)

Предупреждения: Медель, Бани — Миленкович, Лирола, Касерес, Пулгар