Хозяева смогли отыграться в компенсированное время.
БОЛОНЬЯ - ФИОРЕНТИНА, ФОТО GETTY IMAGES
06 января 2020, 15:42
Болонья принимала на своем поле Фиорентину в рамках 18-го тура Серии А. Гости смогли открыть счет в середине первого тайма усилиями Бенасси.
Казалось, что "фиалки" наберут важные три балла, но Орсолини восстановил паритет в компенсированное время. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
Болонья — Фиорентина 1:1
Голы: Орсолини, 90+4 — Бенасси, 27
Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Денсвил (Сков Ольсен, 76) — Медель (Сванберг, 83), Поли (Сантандер, 58) — Орсолини, Сориано, Сансоне — Паласио
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Пулгар, Бенасси, Кастровилли (Чеккерини, 90), Дальберт (Венути, 82) — Кьеза, Влахович (Боатенг, 67)
Предупреждения: Медель, Бани — Миленкович, Лирола, Касерес, Пулгар