Италия

Швед вновь вышел на поле в футболке "россонери".

В поединке 18-го тура чемпионата Италии Милан на своем поле принимает Сампдорию.

Примечательно, что на 55-й минуте матча на поле вышел нападающий "россонери" Златан Ибрагимович, заменив форварда Кшиштофа Пьонтека.

Для шведского футболиста это стало первое появление в официальных поединках в составе миланцев после возвращения в итальянскую команду.

К слову, Ибрагимович уже забил в футболке Милана, но в контрольном поединке. В матче против Сампдории на 81-ю минуту счет 0:0.