Швед вновь вышел на поле в футболке "россонери".
Златан Ибрагимович, getty images
06 января 2020, 17:44
В поединке 18-го тура чемпионата Италии Милан на своем поле принимает Сампдорию.
Примечательно, что на 55-й минуте матча на поле вышел нападающий "россонери" Златан Ибрагимович, заменив форварда Кшиштофа Пьонтека.
Для шведского футболиста это стало первое появление в официальных поединках в составе миланцев после возвращения в итальянскую команду.
К слову, Ибрагимович уже забил в футболке Милана, но в контрольном поединке. В матче против Сампдории на 81-ю минуту счет 0:0.