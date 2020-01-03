Италия

Златан Ибрагимович отметился голом в товарищеском матче против Родензе.

Первым матчем Златана Ибрагимовича после возвращения в Милан стал контрольный поединок против любительской местной команды Родензе.

Хотя матч проходил за закрытыми дверями, Football Italia удалось узнать, что швед вышел в стартовом составе Милана вместе с Сусо и Хаканом Чалханоглу, и забил один из мячей с передачи Давиде Калабрии.

Стефано Пьоли использовал встречу с земляками-любителями для отработки тактических новинок, готовясь к матчу 18-го тура первенства Серии А против Сампдории (6 января) и не хотел, чтобы о них узнали посторонние.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.