Завершился поединок 18-го тура Серии А.
Игроки Аталанты, getty images
06 января 2020, 17:53
В поединке 18-го тура чемпионата Италии Аталанта в родных стенах уничтожила Парму, забив пять безответных голов.
К слову, украинский хавбек "бергамасков" Руслан Малиновский вышел на поле на 78-й минуте, заменив Гомеса, но результативными действиями не отличился.
Аталанта — Парма 5:0
Голы: Гомес, 11, Фройлер, 34, Госенс, 43, Иличич, 60, 71
Аталанта: Спортьелло — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс — Гомес (Малиновский, 78), Иличич (Траоре, 84), Муриэль (Сапата, 72)
Парма: Сепе — Песселья, Алвеш, Якопони — Куцка (Лаурини, 67), Барилла, Эрнани, Грасси (Бругман, 78), Дармиан — Спрокати (Инглезе, 46), Кулусевски
Предупреждения: Гомес, Фройлер — Барилла, Песселья, Куцка, Эрнани