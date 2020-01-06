Италия

Завершился поединок 18-го тура Серии А.

В поединке 18-го тура чемпионата Италии Аталанта в родных стенах уничтожила Парму, забив пять безответных голов.

К слову, украинский хавбек "бергамасков" Руслан Малиновский вышел на поле на 78-й минуте, заменив Гомеса, но результативными действиями не отличился.

Аталанта — Парма 5:0

Голы: Гомес, 11, Фройлер, 34, Госенс, 43, Иличич, 60, 71

Аталанта: Спортьелло — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс — Гомес (Малиновский, 78), Иличич (Траоре, 84), Муриэль (Сапата, 72)

Парма: Сепе — Песселья, Алвеш, Якопони — Куцка (Лаурини, 67), Барилла, Эрнани, Грасси (Бругман, 78), Дармиан — Спрокати (Инглезе, 46), Кулусевски

Предупреждения: Гомес, Фройлер — Барилла, Песселья, Куцка, Эрнани