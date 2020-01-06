Италия

Эффективность игры португальца принесла туринскому Ювентусу победу над соперником, который начал огрызаться лишь под занавес встречи (4:0).

Итальянские футбольные функционеры сами в праве решать, когда командам-участницам Серии А возвращаться к проведению матчей внутреннего первенства. Вот и получилось так, что большая часть поединков восемнадцатого тура пришлась на выходной для большинства областей день, посвященный празднованию Эпифании, или l’Epifania — на местный манер. Впрочем, для светского общества было подготовлено достаточно интересное мероприятие в виде противостояния на поле туринского стадиона "Альянц Стэдиум", где местный Ювентус принимал Кальяри.

"Островитяне" в своем нынешнем виде являлись достаточно уверенным претендентом на попадание в еврокубки по итогу текущего сезона. Комфортный отрыв в четыре очка от ближайшего преследователя в лице Пармы позволял подопечным Роландо Марана не делать ставку на поединок против действующего чемпиона. Тем более, что той же Парме еще предстояло сыграть на выезде против Аталанты из Бергамо, а еще один преследователь "красно-синих", неаполитанский Наполи, находился в процессе подготовки к главному матчу отчетного тура.

Игра в Неаполе имела важное значение для соперника Кальяри по противостоянию на "Альянц Стэдиум". Ювентус вновь пропустил миланский Интер вперед себя по итогу двух подряд последовавших осечек в матчах против Сассуоло (2:2) и римского Лацио (1:3). Кроме того, "зебры" уступили "орлам" и в матче за Суперкубок Италии, что могло лишь подчеркнуть пошатнувшуюся уверенность действующего чемпиона в собственных силах. "Работать над тактикой и стратегией надо начинать после того, как устранены все ошибки в психологическом настрое на матч" — слова главного тренера, Маурицио Сарри, не оставляли пространства для размышлений иного рода.

Сложно было "подкопаться" к позициям Ювентуса в первом тайме. Отсутствие особой инициативы от соперника в атаке не позволяло говорить о работе линии обороны команды Сарри. Хотя и в таких условиях "зебры" чуть не умудрились привезти мяч в свои ворота, когда в центральной зоне Дибала, Матюиди и Пьянич не разобрались с обработкой простого мяча. Раджа простил хозяев ужасным исполнением удара слету из правой половины штрафной после передачи Рога.

В остальном, игра проходила у ворот Ольсена. И тут уже Робин откровенно спасал ситуацию. Даже офсайд у Криштиану Роналду не позволил забыть о фантастическом спасении от голкипера после удара головой в исполнении португальца с предельно близкой дистанции. А вот когда пробивал со второго этажа Демирал, уже через несколько минут, то ни о каких офсайдах речи не велось — фантастический прыжок от Ольсена, завершением которого стало попадание мяча в перекладину.

Не завершились голами и другие попытки Ювентуса подойти к чужим воротам. Все тот же Ольсен парировал одну из многочисленных попыток пробить слету в исполнении Рэмси, а где-то и сам Аарон позабыл, как завершать верные эпизоды внутри чужих владений, как это произошло после обостряющего паса верхом от Миралема Пьянича. Да и оборона у Кальяри не отбывала номер — несколько раз Роналду лишался возможности забить по причине вовремя подоспевшего соперника. Сарри не особо нервничал на скамейке запасных, но вопросов к собственным игрокам от этого меньше не становилось.

45 минут, с небольшим, потраченных стараний, а потом центральный защитник твоей команды решает подарить мяч у штрафной одному из лучших футболистов планеты. Рагнар Клаван будет долго вспоминать эту игру, ведь это была не последняя его ошибка. Криштиану взорвался рывком, опередил юного Валукиевича, обошел Ольсена, и пробил по пустым воротам.

Но как же был хорош голкипер Кальяри в этот вечер, пусть и конечный счет явно не говорит об этом! Два с половиной сейва после удара Дибалы с предельно близкого расстояния надо было просто видеть! Да еще и отскок от ноги пресловутого Клавана мог переправить мяч в сетку в этой ситуации. Что делать, пришлось спасать — и выстрел Дибалы был парирован, и "добивание" от Клавана, и "свечка" над вратарской, в опережении Рэмси. Затем, был еще парированный удар со штрафного в исполнении все того же аргентинца.

Тем временем, основную работу за Щесны выполнял каркас его ворот. Удар Симеоне приняла на себя перекладина, а под занавес встречи Жоао Педро сотряс левую штангу. При этом, оба игрока Кальяри настойчиво выверяли удары по направлению к левой девятке.

У Ювентуса было все проще. Рог откровенно снес Дибалу в своей штрафной во время дриблинга аргентинца, после чего Криштиану предельно точным ударом в правый нижний угол, с небольшим касанием штанги, удвоил преимущество. Недолго думая, Роналду запустил в прорыв по левому флангу Игуаина уже через несколько минут после своего дубля, и Гонсало спокойно пробил из-под Клавана. И финальная точка — перехват Дугласа Косты в центре поля, после чего Криштиану был выведен на ударную позицию в левой половине чужой штрафной. Хет-трик, не смотря на неосторожную обработку передачи бразильца! Матч можно было закрывать.

В следующем туре туринского Ювентусу предстоит провести напряженное выездное противостояние со столичной Ромой, а Кальяри в родных стенах примет Милан.

Ювентус — Кальяри 4:0

Голы: Роналду, 49, 67 (пен.), 82, Игуаин 81



Ювентус: Щесны — Кудрадо, Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Матюиди (Джан, 83) — Рэмси (Дуглас Коста, 80) — Дибала (Игуаин, 70), Роналду.



Кальяри: Ольсен — Каччаторе (Фараго, 62), Валукиевич, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини (Олива, 85), Рог — Наингголан — Педро, Симеоне (Черри, 81).



Предупреждения: Рабио — Педро