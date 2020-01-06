Италия

Завершился матч 18-го тура чемпионата Италии.

В поединке 18-го тура Серии А Милан на своем поле принимал Сампдорию. Команды так и не сумели открыть счет в игре, разойдясь нулевой ничьей.

Примечательно, что в матче в составе "россонери" дебютировал нападающий Златан Ибрагимович, выйдя на поле на 55-й минуте встречи.

Милан — Сампдория 0:0

Милан: Доннарумма — Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес — Крунич (Пакета, 85), Беннасер, Бонавентура (Леау, 56) — Сусо, Пентек (Ибрагимович, 55), Чалханоглу

Сампдория: Аудеро — Мурру, Колли, Шабо, Берещински — Линетты, Виейра, Торбси, Рамирес (Депаоли, 30 (Янтко, 42)) — Куальярелла (Экдаль, 85), Габбьядини

Предупреждения: Крунич — Депаоли, Торсби, Колли, Берещински, Линетты