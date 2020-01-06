Дебют Ибрагимовича — в обзоре матча Милан — Сампдория

В рамках 18-го тура чемпионата Италии Милан на своем поле принимал Сампдорию.

Поединок завершился "сухой" ничьей, а единственным запоминающимся моментом в игре был, пожалуй, дебют Златана Ибрагимовича после возвращения в Милан.

Обзор матча:

Милан — Сампдория 0:0

Милан: Доннарумма — Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес — Крунич (Пакета, 85), Беннасер, Бонавентура (Леау, 56) — Сусо, Пентек (Ибрагимович, 55), Чалханоглу

Сампдория: Аудеро — Мурру, Колли, Шабо, Берещински — Линетты, Виейра, Торбси, Рамирес (Депаоли, 30 (Янтко, 42)) — Куальярелла (Экдаль, 85), Габбьядини

Предупреждения: Крунич — Депаоли, Торсби, Колли, Берещински, Линетты.

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