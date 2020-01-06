Италия

Португалец провел очень удачный матч против Кальяри.

В поединке 18-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле разгромил Кальяри, забив четыре безответных гола.

Три из четырех забитых голов "бьянконери" на свой счет записал нападающий Криштиану Роналду. Кроме того, португалец отметился одним ассистом.



Примечательно, что для футболиста туринцев хет-трик стал первым в рамках Серии А с момента прибытия Роналду в Ювентус летом 2018-го года.

Ранее сообщалось, что руководство чемпионов Италии хочет предложить звездному португальцу новое соглашение.