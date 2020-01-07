Форвард Ювентуса Криштиану Роналду в поединке чемпионата Италии против Кальяри отметился тремя забитыми голами.
Криштиану Роналду, getty images
07 января 2020, 06:21
Португальский нападающий туринского клуба стал главным героем первого матча Юве в наступившим 2020 году.
В домашней встрече с Кальяри 34-летний игрок сумел отметиться сразу тремя забитыми мячами, а также отдал результативную передачу.
Небольшая статистическая сводка Роналду в этом сезоне:
- забил 13 голов;
- нанес 37 ударов в створ ворот соперника;
- нанес 62 удара;
- 8 голов забиты правой ногой (в матче против Кальяри два);
- 3 гола левой ногой (один против Кальяри);
- 2 гола головой;
- 13 (!) из 13 голов забиты из пределов штрафной площади;
- всего на один гол Роналду нужно 101 минута в среднем.
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