Италия

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду в поединке чемпионата Италии против Кальяри отметился тремя забитыми голами.

Португальский нападающий туринского клуба стал главным героем первого матча Юве в наступившим 2020 году.

В домашней встрече с Кальяри 34-летний игрок сумел отметиться сразу тремя забитыми мячами, а также отдал результативную передачу.

Небольшая статистическая сводка Роналду в этом сезоне:

- забил 13 голов;

- нанес 37 ударов в створ ворот соперника;

- нанес 62 удара;

- 8 голов забиты правой ногой (в матче против Кальяри два);

- 3 гола левой ногой (один против Кальяри);

- 2 гола головой;

- 13 (!) из 13 голов забиты из пределов штрафной площади;

- всего на один гол Роналду нужно 101 минута в среднем.

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