Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

В матче 18-го тура Серии А Аталанта разгромила на своем поле Парму со счетом 5:0. Голами в составе "черно-синих" отличились Папу Гомес, Ремо Фрелер, Робин Госенс, Йосип Иличич оформил дубль.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле на 78-й минуте вместо Гомеса, но отличиться результативными действиями не сумел.

Аталанта — Парма 5:0

Голы: Гомес, 11, Фрелер, 34, Госенс, 43, Иличич, 60, 71.

Аталанта: Спортьелло — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур, де Рон, Фрелер, Госенс — Гомес (Малиновский, 78), Иличич (Траоре, 84), Муриэль (Сапата, 72).

Парма: Сепе — Песселья, Алвеш, Якопони — Куцка (Лаурини, 67), Барилла, Эрнани, Грасси (Бругман, 78), Дармиан — Спрокати (Инглезе, 46), Кулусевски.

Предупреждения: Гомес, Фройлер — Барилла, Песселья, Куцка, Эрнани.

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