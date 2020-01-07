В понедельник, 6 января 2020 года, Даниэле де Росси официально заявил о завершении карьеры футболиста.

Де Росси практически всю свою карьеру провел в Роме, цвета которой он защищал 18 лет. Утверждается, что Даниэле вскоре может получить должность в системе "джаллоросси".

Отметим, что де Росси решил прекратить свои выступления за Бока Хуниорс после смены руководства клуба.

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