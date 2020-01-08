"Нерадзурри" вступили в активные переговоры с датским атакующим полузащитником.
Кристиан Эриксен, Getty Images
08 января 2020, 01:19
Интер проявляет серьезный интерес к Кристиану Эриксену, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, "нерадзурри" предложили 27-летнему футболисту соглашение на четыре года. Переговоры между Интером и Эриксеном идут на продвинутой стадии.
Датчанин предпочитает покинуть Тоттенхэм предстоящим летом, а "шпоры" рассчитывают заработать на нем 20-25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Эшли Янг близок к переходу в Интер из Манчестер Юнайтед.
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