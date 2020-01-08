Италия

"Нерадзурри" вступили в активные переговоры с датским атакующим полузащитником.

Интер проявляет серьезный интерес к Кристиану Эриксену, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "нерадзурри" предложили 27-летнему футболисту соглашение на четыре года. Переговоры между Интером и Эриксеном идут на продвинутой стадии.

Датчанин предпочитает покинуть Тоттенхэм предстоящим летом, а "шпоры" рассчитывают заработать на нем 20-25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Эшли Янг близок к переходу в Интер из Манчестер Юнайтед.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.