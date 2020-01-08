Миланский клуб заинтересован в услугах албанца.
Мараш Кумбулла, Getty Images
08 января 2020, 09:09
Защитник Вероны Мараш Кумбулла попал в сферу интересов Интера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Нерадзурри" хотят укрепить линию обороны и рассматривают возможность подписания албанского центрбека.
Кумбулла является воспитанником Вероны, дебютировав в первой команде в августе 2018 года. В текущем сезоне 19-летний игрок провел 12 поединков в футболке "желто-синих", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Интер договорился с Маттео Дармианом о летнем переходе.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.