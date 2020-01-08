Италия

Миланский клуб заинтересован в услугах албанца.

Защитник Вероны Мараш Кумбулла попал в сферу интересов Интера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Нерадзурри" хотят укрепить линию обороны и рассматривают возможность подписания албанского центрбека.

Кумбулла является воспитанником Вероны, дебютировав в первой команде в августе 2018 года. В текущем сезоне 19-летний игрок провел 12 поединков в футболке "желто-синих", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Интер договорился с Маттео Дармианом о летнем переходе.

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