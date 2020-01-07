Италия

Миланский клуб может подписать защитника следующим летом.

Защитник Пармы Маттео Дармиан может стать игроком Интера следующим летом, сообщает портал Calciomercato.

Миланский клуб уже согласовал условия сотрудничества с правым фулбеком и планирует завершить трансфер в июне. "Нерадзурри" могут попытаться заполучить его в январе, но Парма хочет сохранить игрока в команде, пока не гарантирует сохранение прописки в Серии А.

Дармиан перешел в Парму прошлым летом из Манчестер Юнайтед за 1,5 млн евро. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 15 поединков в футболке "крестоносцев", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Интер может подписать Кристиана Эриксена в январе за 20-24 млн евро.

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