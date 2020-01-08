Италия

Экс-нападающий киевского Динамо может продолжить карьеру в Турции.

Бешикташ заинтересован в подписании форварда Удинезе Лукаша Теодорчика, сообщает журналист Николо Скира.

Переход поляка может быть оформлен уже в ближайшие дни.

28-летний Теодорчик выступает за Удинезе с августа 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету только 5 матчей и один гол в Серии А. За Динамо он с 2014 по 2016 год забил 16 голов в 42 играх.

Бешикташ идет пятым в чемпионате Турции, отставая от лидирующего Сивасспора на семь очков.

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