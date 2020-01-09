Италия

Хавбек вскоре присоединится к итальянской команде.

Как сообщает Sky Sport Italia, полузащитник Лейпцига Диего Демме уже прибыл в Неаполь, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с Наполи.

По данным источника, "парнетопеи" уже сегодня объявят о трансфере 28-летнего футболиста, а сумма сделки составит всего 12 миллионов евро.

Демме защищал цвета Лейпцига в течение шести с половиной лет. В текущем сезоне полузащитник провел 24 поединка в футболке "быков", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы близки к тому, чтобы продлить контракт с полузащитником Алланом.