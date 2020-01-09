Хавбек вскоре присоединится к итальянской команде.
Диего Демме, getty images
09 января 2020, 12:49
Как сообщает Sky Sport Italia, полузащитник Лейпцига Диего Демме уже прибыл в Неаполь, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с Наполи.
По данным источника, "парнетопеи" уже сегодня объявят о трансфере 28-летнего футболиста, а сумма сделки составит всего 12 миллионов евро.
Демме защищал цвета Лейпцига в течение шести с половиной лет. В текущем сезоне полузащитник провел 24 поединка в футболке "быков", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что неаполитанцы близки к тому, чтобы продлить контракт с полузащитником Алланом.