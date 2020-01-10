Италия

Туринский клуб пробился в четвертьфинал национального кубка.

В матче 1/8 финала Кубка Италии Торино одержал победу над Дженоа и вышел в следующий раунд.

Основное время поединка завершилось поединка завершилось со счетом 1:1. Решать исход поединка командам пришлось в серии пенальти, где сильнее оказался туринский клуб, победивший со счетом 5:4.



Торино – Дженоа 1:1 (5:4 по пенальти)

Голы: Де Сильвестри, 23 – Фавилли, 14.

Торино: Сиригу – Бремер, Джиджи, Бонифаси (Нкулу, 102) – Де Сильвестри (Айна, 82), Мейте, Лукич (Ринкон, 77), Лаксальт – Дзадза (Миллико, 91), Беренгер, Белотти.

Дженоа: Раду – Голданига, Ромеро, Сапата (Эль-Ямик, 53) – Гильоне, Шоне (Стураро, 106), Берами (Радованович, 65), Кассата, Баррека – Агудело Ардила (Дестро, 71), Фавилли.

Предупреждения: Мейте, Айна – Ромеро, Эль-Ямик, Радованович, Никола (не на поле).

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