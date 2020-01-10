Италия

Вероятно, француз продолжит карьеру в Серии А.

Как сообщает Sky Italia, руководство Интера завершило переговоры с представителями нападающего Челси Оливье Жиру о личном контракте.

По данным источника, стороны согласовали все условия сделки, и французский футболист может присоединиться к "нерадзурри" уже в январе, заключив договор на 2,5 года.

Тем не менее, Интер все еще не договорился с Челси о сумме компенсации за форварда. Отмечается, что лондонцы хотят получить 8-10 миллионов евро за возможность отпустить игрока зимой.

Ранее главный тренер "синих" Фрэнк Лмпард таки подтвердил, что Жиру может покинуть команду в текущем месяце.