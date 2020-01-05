Англия

Наставник "пенсионеров" подтвердил возможный трансфер Оливье Жиру.

Нападающего Челси Оливье Жиру в последнее время связывают с уходом в другой европейский клуб. Француз недоволен количество игровой практики, из-за чего он может не получить вызов в сборную Франции на Евро-2020.

Главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лампард не исключает, что этой зимой Жиру может сменить клубную прописку, однако это произойдет только при определенных обстоятельствах.

"Нет никаких новостей по Оливье, но у нас был с ним разговор. Он может уйти из Челси этой зимой, если наши условия будут удовлетворены, и данный трансфер сыграет на руку клубу, мне и команде".

"Это произойдет только когда все эти требования будут выполнены, поэтому остается только ждать", — приводит слова Лампарда Sky Sports.

Можно предположить, что лондонский Челси продаст Жиру только в том случае, если найдет ему замену. Ранее этим футболистом назывался Дембеле, однако Лион категорически отказался продавать своего форварда.

Жиру, в свою очередь, находится в шорт-листе Интера, Ювентуса, Атлетико, Бордо, Лиона и Ньюкасла.

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