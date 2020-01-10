Италия

Форвард продолжит сезон в футболке "россонери".

Руководство Тоттенхэма сделало ряд предложений Милану относительно трансфера нападающего Кшиштофа Пьонтека в лондонскую команду, сообщает Джанлука ди Марцио.

По данным источника, изначально "шпоры" предложили полноценную покупку поляка, включив в сделку Виктора Ваньяму или Хуана Фойта, но "россонери" отказались от такого варианта. Затем лондонцы попробовали арендовать форварда, но также получили отказ.

Пьонтек в этом сезоне провел 18 поединков в футболке Милана, отметившись четырьмя забитыми голами.

Известно, что Тоттенхэм находится в поисках нападающего после того, как стало известно, что Харри Кейн выбыл из игры на длительный срок.