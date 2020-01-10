Италия

У чилийца все больше шансов вернуться в Италию.

Спортивный директор Интера Беппе Маротта подтвердил, что клуб хотел бы в зимнее трансферное окно заполучить полузащитника Барселоны Артуро Видаля.

"Мы сделаем что-то в январе, это важный момент для нас, и мы хотим продолжать развиваться".

"Видаль является одной из наших целей. Эриксен? Рынок закрывается в конце января, посмотрим, что произойдет".

"Мы прилагаем все усилия, но для улучшения качества нашей команды необходимы важные трансферы, и именно по этой очевидной причине возникают трудности", — приводит слова Маротты Goal.

Ранее сообщалось, что Барселона не хочет отпускать чилийца в январе, а просит его остаться до лета.