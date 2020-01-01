Испания

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль, судя по всему, продолжит карьеру в нынешней команде.

Барселона не готова расстаться с Артуро Видалем, сообщает COPE.

По информации источника, каталонский клуб намерен сохранить в своем составе чилийского хавбека.

Согласно расписанию, Видаль должен прибыть в расположение Барселоны в четверг и провести вечернюю тренировку.

В текущем сезоне Видаль провел 14 матчей в Примере: на его счету пять голов.

Ранее Дзанетти подтвердил интерес Интера к Видалю.

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