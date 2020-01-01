Полузащитник Барселоны Артуро Видаль, судя по всему, продолжит карьеру в нынешней команде.
АРТУРО ВИДАЛЬ, GETTY IMAGES
01 января 2020, 22:25
Барселона не готова расстаться с Артуро Видалем, сообщает COPE.
По информации источника, каталонский клуб намерен сохранить в своем составе чилийского хавбека.
Согласно расписанию, Видаль должен прибыть в расположение Барселоны в четверг и провести вечернюю тренировку.
В текущем сезоне Видаль провел 14 матчей в Примере: на его счету пять голов.
Ранее Дзанетти подтвердил интерес Интера к Видалю.
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