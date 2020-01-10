Италия

У Евгения Шахова появился еще один конкурент за место в составе Лечче — Алессандро Дейола.

Лечче согласовал с Кальяри условия аренды центрального полузащитника Алессандро Дейолы — сообщил официальный сайт "волков".

Аренда рассчитана до конца сезона с правом выкупа. Дейола уже успешно прошел медицинское обследование и в субботу, 11 января, пройдет его официальное представление.

24-летний полузащитник выступал за Кальяри (50 матчей, 2 гола), Тутточуойо (аренда, 33, 4), Специю (аренда, 14, 1) и Парму (аренда, 10, 0).

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