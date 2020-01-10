Форвард Вулверхэмптона Патрик Кутроне перебрался в Фиорентину.
Патрик Кутроне, Фиорентина
10 января 2020, 21:20
Официальный сайт Фиорентины сообщил о подписании нападающего Патрика Кутроне из Вулверхэмптона.
Форвард перебрался во Флоренцию на правах аренды, которая будет длиться два года. После аренды предусмотрена опция выкупа.
22-летний футболист только прошлым летом перешел в Вулверхэмптон из Милана. В составе Милана отметился 22 голами в рамках Серии А, Лиге Европы и Кубке Италии.
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