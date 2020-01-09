Италия

Нападающий Патрик Кутроне проведет весеннюю часть сезона-2019/20 во Флоренции.

Последние детали аренды Патрика Кутроне из Вулверхэмптона в Фиорентину согласованы, и вскоре "фиалки" представят новичка — сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Аренда рассчитана до конца следующего сезона, причем летом 2021 года Фиорентина будет обязана выкупить нападающего, которого Вулверхэмптон купил минувшим летом у Милана за 18 миллионов евро, за ту же сумму.

22-летний Патрик, сыгравший 1 матч за национальную сборную Италии (0 голов), выступал за Милан (90 матчей во всех турнирах, 27 голов) и Вулверхэмптон (24, 3).

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