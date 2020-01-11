Италия

Миданский клуб может подписать двух футболистов из АПЛ.

Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, "расстояние" между Челси и Интером в обсуждении трансфера Жиру "сузилось" до 1 млн евро.

Челси хочет заработать на переходе нападающего около 8 миллионов евро. Сам игрок уже договорился с Интером и трансфер может состояться уже в эти выходные.

Что касается Эриксена, источник утверждает, что "нерадзурри" сделал важное предложение агенту игрока во время встречи в Милане. Тем не менее, не стоит ожидать развития ситуации раньше, чем в понедельник или вторник.

Также Ди Марцио сообщил, что Артуро Видаль не покинет Барселону, если руководство клуба примет решение уволить главного тренера Эрнесто Вальверде.

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