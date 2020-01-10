Испания

Бывший полузащитник Барселоны Хави может возглавить первую команду клуба.

Как сообщает испанское издание AS, спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль и генеральный директор Оскар Грау после поражения от Атлетико в рамках полуфинала Суперкубка Испании отправились в Катар, где встретились с главным тренером местного Аль-Садда Хави.

Легендарный футболист Барселоны провел с гостями встречу, которая длилась около двух часов.

По информации источника, специалисту был предложен контракт сроком на два с половиной сезона, если руководство все же уволит нынешнего наставника Эрнесто Вальверде.

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