Туринцы продолжают работать над укреплением центра поля.
НИКОЛО ДЗАНЬОЛО, ФОТО GETTY IMAGES
11 января 2020, 11:43
Ювентус интересуется двумя полузащитниками Ромы, сообщает Calciomercato.
Речь идет о Николо Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини. Трансферы итальянцев будут зависеть от итогового места "волков" в чемпионате по итогам сезона.
Если Рома не попадет в ТОП-4, тогда клуб будет вынужден продавать игроков, чем и попытается воспользоваться Ювентус.
Отметим, что туринцам придется выдержать конкуренцию Манчестер Юнайтед и ПСЖ в борьбе за Дзаньоло.
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