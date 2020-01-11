Италия

Туринцы продолжают работать над укреплением центра поля.

Ювентус интересуется двумя полузащитниками Ромы, сообщает Calciomercato.

Речь идет о Николо Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини. Трансферы итальянцев будут зависеть от итогового места "волков" в чемпионате по итогам сезона.

Если Рома не попадет в ТОП-4, тогда клуб будет вынужден продавать игроков, чем и попытается воспользоваться Ювентус.

Отметим, что туринцам придется выдержать конкуренцию Манчестер Юнайтед и ПСЖ в борьбе за Дзаньоло.

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