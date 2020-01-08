Италия

Итальянский хавбек получил повреждение колена.

Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло может не сыграть в матче с Ювентусом из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Football Italia.

Атакующий хавбек получил повреждение колена во встрече с Торино (0:2) в минувший уикенд и не принимал участия в последних тренировках команды. Ожидается, что 20-летний игрок пробудет в лазарете еще несколько дней.

В текущем сезоне Дзаньоло провел 23 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Матч Рома – Ювентус в 19-м туре Серии А состоится в Риме в воскресенье, 12 января.

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