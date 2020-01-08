Итальянский хавбек получил повреждение колена.
Николо Дзаньоло, Getty Images
08 января 2020, 12:56
Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло может не сыграть в матче с Ювентусом из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Football Italia.
Атакующий хавбек получил повреждение колена во встрече с Торино (0:2) в минувший уикенд и не принимал участия в последних тренировках команды. Ожидается, что 20-летний игрок пробудет в лазарете еще несколько дней.
В текущем сезоне Дзаньоло провел 23 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись шестью голами и двумя ассистами.
Матч Рома – Ювентус в 19-м туре Серии А состоится в Риме в воскресенье, 12 января.
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