Италия

Главный тренер Интера Антонио Конте рассказал, что в свое время был заинтересован подписанием Златана Ибрагимовича.

Примерно через месяц Интеру предстоит провести поединок против Милана. Наставник "нерадзури" Антонио Конте прокомментировал возвращение в стан соседей Златана Ибрагимовича.

"Первым делом хочу сказать — с возвращением, Ибра. Златан — великий чемпион. Когда я работал в Челси, то предпринимал попытки приобрести его. Испытываю огромное уважение к этому футболисту, он стал выдающейся личностью после тяжелого детства. Отличный игрок!", — приводит слова Конте Goal.

"Златан может многое дать Милану. Его индивидуальный уровень, харизма, помогут как клубу, так и другим игрокам достичь более высоких результатов. Я считаю, что тренер должен иметь в составе футболистов, способных повести команду за собой, которые знают, чего от них хотят. Когда такие игроки есть, дела складываются гораздо проще", — добавил Конте.

Напомним, что Ибрагимович уже успел дебютировать за Милан.