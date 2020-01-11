Италия

Римляне хотят заполучить форварда "горняков".

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес вновь попал в сферу интересов Ромы, сообщает портал RomaPress.

Римляне планируют укрепить линию нападения в январе и рассматривают возможность подписания форварда сборной Украины. Однако оформить этот переход в январе "джаллороси" будет сложно из-за большого интереса к нему со стороны других клубом и отсутствия у него паспорта ЕС.

Также интерес к 32-летнему игроку проявляет Болонья.

В текущем сезоне нападающий провел 24 поединка в футболке "горняков", забив 17 голов и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Мораес продлил контракт с Шахтером до декабря 2021 года.

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